Carcere Pontedecimo, agente aggredito con schiaffi e pugni da detenuto

Un agente della polizia penitenziaria del carcere di Pontedecimo a Genova è stato aggredito con schiaffi e pugni da un detenuto.

Ad aggredirlo un 35enne della sezione “sex offender” condannato fino al 2028 per i reati di violenza sessuale, rapina e resistenza.

L’intervento dei colleghi ha permesso di mettere in salvo l’agente che è stato ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

Il fatto è accaduto domenica pomeriggio.

A denunciare i fatti, Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa polizia penitenziaria: “Ci risiamo, ancora una grave aggressione ai danni della polizia penitenziaria. I poliziotti continuano a riportare, non in pochi casi, lesioni anche di natura permanente. Sono mediamente due al giorno le aggressioni dei detenuti ai danni degli operatori penitenziari in tutto il Paese, rispetto alle quali si registra la sostanziale inerzia del Ministero e, più in generale, del Governo”.

L’aggressione nei confronti dell’agente della polizia penitenziaria sarebbe avvenuta per futili motivi.