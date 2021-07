Carasco, vigili del fuoco salvano anatroccoli caduti in una caditoia | Video

Ieri mattina a Carasco si è svolto un delicato salvataggio dei vigili del fuoco di Chiavari.

La squadra è stata chiamata ad intervenire a Carasco, in via Conturli, per dei pigolii provenienti da una caditoia in strada.

I Vigili del fuoco hanno fatto la lieta scoperta di otto anatroccoli che vi erano caduti dentro.

Cinque sono stati recuperati facilmente mentre, per gli altri tre, un vigile si è infilato nella conduttura da un altro tombino spingendo i piccoli fra le braccia del collega. Ritrovata la madre che si era nel frattempo allontanata, la famiglia è stata felicemente ricomposta.

Foto