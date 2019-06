Carabinieri: meno delitti, più arresti immediati e maggiore prevenzione

Il Comandante della Legione Liguria, Generale di Brigata Pietro Oresta, nel suo discorso durante la celebrazione della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, al 205° anniversario, a Genova, ha stilato un breve bilancio dell’attività dell’Arma che ha evidenziato una sensibile riduzione del 6% del totale dei delitti consumati, parallela ad un incremento dell’attività repressiva che ha fatto registrare un aumento dei soggetti arrestati nell’immediatezza del reato (+1%).

Il Generale ha sottolineato l’attenzione e l’attività preventiva che l’Arma svolge sul territorio nel contrasto alle truffe, in particolare riguardo le fasce deboli, come gli anziani che, molte volte “vengono considerati come veri bancomat”.

Per questo i carabinieri sempre più spesso svolgono un’attività di incontri con la cittadinanza presso scuole, parrocchie, circoli ricreativi e case comunali per spiegare, soprattutto agli anziani come difendersi dai truffatori e chiamare, sempre, quando si hanno dei dubbi, le forze dell’ordine.