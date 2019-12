Capodanno è spettacolo con La Nuit de la Folie

Gran Gala, burlesque e Belle Époque, al Jux Tap

Al Jux Tap il Capodanno è Spettacolo. Tutto pronto per “La Nuit de la Folie”. Notte evento al Disco Club di Sarzana (Sp) che mette in agenda martedì 31 dicembre a fianco del tradizionale cenone-gourmet in compagnia accompagnato dalla novità dello spettacolo di burlesque, can can e balli della Belle Époque con performance dal vivo e animazione d’autore Double Face. Sipario alzato già dalle 20.30 con l’aperitivo di benvenuto. Due le sale da ballo dove scatenarsi fino all’alba con il programma musicale di Andrea Secci, Joe Mazzola, Emilio Simonini, Alex Bonini: la musica è per tutti i gusti. Il Capodanno d’Italia è sarà trasmesso in diretta su Radio Nostalgia dalle 22.00

Jux Tap – Disco Club Via Variante Aurelia, 159 Sarzana (Sp)