Ecco un video della Polizia di Stato del Reparto Artificieri che dà alcuni consigli in merito ai fuochi d’artificio che in tanti utilizzeranno per le feste di Capodanno.

In molti comuni sono stati vietati, in altri no. Per chi li utilizzerà sarà necessario l’impiego di alcuni semplici norme per evitare il peggio.

Ogni anno, infatti, in Italia, si registrano feriti anche gravi per un uso improprio dei fuochi d’artificio.