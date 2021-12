Capodanno alla Claque di Genova. Una serata tutta da ridere con “Versi-per-Versi”, uno spettacolo dei Fantastici Quokka.

Capodanno alla Claque di Genova dalle ore 21.

Venerdì 31 dicembre arrivano alla Claque i Fantastici Quokka, collettivo di attori, comici, cantanti e musicisti di diverse generazioni guidato da Alessandro Bergallo con VERSI PER-VERSI, uno spettacolo multidisciplinare sulle perversioni.

A partire dalle ore 22, per salutare il 2021 ed attendere insieme l’arrivo del nuovo anno, uno show che alternerà teatro, cabaret, musica e stand up.

Boomer, generazione X, millennials e post millennials:

all’interno dei fantastici Quokka dialogano più generazioni e diversi talenti artistici, dai “veterani” come Alessandro Bergallo, Carlo Denei e Raffaele Casagrande, a giovani attori come Matteo Traverso, Antonella Loliva e Raffaele Barca;

dal cantautorato della scuola genovese come Enrico Lisei al talento di giovani musicisti come Marta Levrero con il suo ukulele e il rapper Michele Ferroni in arte Mike FC.

Alessandro Bergallo, attore e direttore artistico dell’associazione culturale Quokka, dove il collettivo è nato nella primavera del 2021, racconta:

«Un collettivo composto da 9 personalità artistiche appartenenti ad almeno 4 generazioni differenti non può che portare in scena uno spettacolo in cui l’arte e il caos dialogano in perfetto equilibrio.

Il nostro modo di fare teatro è contro ogni forma di divisione ma, al contrario, vuole unire e valorizzare le diversità artistiche di ciascuno».

Protagoniste dello show le pulsioni: monologhi, dialoghi e canzoni per far emergere tutto ciò che si agita dentro l’animo umano e che, a volte, è difficile e imbarazzante esprimere.

Bergallo continua:

«Si tratta di uno spettacolo sulle perversioni, non solo dal punto di vista sessuale, ma a 360 gradi.

Si parlerà di perversioni nella vita di tutti i giorni, del vivere fuori dalle regole, ma al tempo stesso anche di normalità, perché al giorno d’oggi anche l’essere normali è una perversione.

Lo faremo attraverso diverse discipline artistiche, dai monologhi teatrali ai momenti di cabaret collettivo e stand up, musica e molto altro.

Un modo divertente e originale per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno».

INFO e BIGLIETTI

Nel rispetto delle nuove disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 l’accesso allo spettacolo sarà consentito con Super Green pass;

è inoltre previsto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Biglietto intero 30 euro

Per chi acquista online entro il 28 dicembre 25 euro

Biglietti disponibili

– su https://teatrodellatosse.it/eventi/versi-per-versi/, anche al fine di garantire maggiore sicurezza ed evitare code ed attese all’ingresso.

– alla biglietteria del Teatro della Tosse, piazza Renato Negri aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00, telefono 0102470793.

25, 26 e 27 dicembre chiuso.

Informazioni e aggiornamenti:

www.teatrodellatosse.it, oltre che sulla pagina Facebook Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.