Capodanno a Palazzo Ducale immersi nell’arte tra apericena e brindisi

Come festeggiare Capodanno a Genova? Immersi nell’arte! Sabato 31 dicembre è infatti possibile celebrare la notte di San Silvestro e dare il benvenuto al 2023 con un’iniziativa che vi porterà a scoprire i capolavori di Rubens, oppure vi farà immergere tra le intramontabili creazioni Disney. Un’esperienza unica al centro degli eventi nel cuore della città, che consentirà di trascorrere un Capodanno originale all’insegna dell’arte!

Nel centro di Genova, nel palazzo più storico e importante della città, Palazzo Ducale, mentelocale bistrot propone due iniziative per andare alla scoperta delle mostre di Rubens e Disney, tra apericena e brindisi, in un connubio di gusto e piacevolezza, per appagare tutti i sensi.

Sono due le formule tra cui scegliere per passare il Capodanno a Palazzo Ducale in compagnia di mentelocale bistrot e delle grandi mostre, che in pochi mesi hanno già fatto registrare migliaia di visitatori.

La prima formula prevede un apericena a buffet, che si svolge nelle prestigiose sale di Casa Luzzati a Palazzo Ducale, seguita da una visita guidata alla mostra di Rubens: Da Rubens a Disney, tra i palazzi di Genova: un capodanno da favola a cura di Claudia Bergamaschi dell’Associazione Genova in mostra. Si tratta di un racconto introduttivo che permetterà di avere la giusta chiave di lettura delle mostre per scoprire preziosi dettagli delle opere. Aspettatevi aneddoti e curiosità sulla Genova dei palazzi del Seicento, sull’arte di Rubens e dei pittori fiamminghi presenti in città e alcuni “segreti” sull’arte di esprimere emozioni attraverso i disegni dei grandi disegnatori Disney. Per iniziare l’anno con la bellezza dell’arte che in tutti tempi parla alle nostre emozioni!

Due i turni in cui effettuare visita e apericena alle 19.45 o alle 20.45, iniziando con un ricco menù a buffet, tra humus di zucca con castagne e humus di barbabietole rosse e carotine servito in monoporzione, focacce liguri miste: cipolle, semplice, olive, torte di verdure zucca e spinaci, lasagne al pesto, lasagnette al nero di seppia con calamaretti, arrosto di maiale farcito alle prugne, cotechino con lenticchie e pane e grissini.

A seguito dell’apericena è in programma la visita alla mostra, seguita dal brindisi di mezzanotte nel Loggiato del Cortile Maggiore con spumante, panettone e mandarini (tra le 23.30 e 00.30).

La seconda formula, invece, prevede un pacchetto che comprende la visita alle due mostre Rubens e Disney, con la possibilità di visitarle in totale libertà già a partire dalle 14 e fino alle 2 del mattino (e anche per tutta la giornata di domenica 1 gennaio 2023) con brindisi di mezzanotte con spumante, panettone e mandarini nel loggiato del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale (piazza Giacomo Matteotti, 9).

Se volete vivere un Capodanno speciale all’insegna dell’arte, della cultura e dell’emozione, non dovete far altro che scegliere la formula più adatta a voi.

I biglietti per il Capodanno 2023 a Palazzo Ducale sono in vendita su Happyticket.it

1) Capodanno 2023 a Palazzo Ducale con Apericena, visita alla mostra di Rubens e brindisi di mezzanotte

2) Capodanno 2023 a Palazzo Ducale, mostre di Rubens e Disney e brindisi di mezzanotte

www.happyticket.it/genova/rassegne/502-capodanno-2023-genova.htm

