Capodanno a Genova, Bordilli: spray antiaggressione si può portare ma solo dentro la borsa

“Al Capodanno di Genova, in Piazza De Ferrari, potrete tranquillamente e giustamente, portare lo spray al peperoncino quale utile strumento di autodifesa”.

Lo ha ribadito oggi su Fb l’assessora comunale al Commercio e Turismo Paola Bordilli, che sul social network ha pubblicato anche la foto della sua borsa con all’interno una bomboletta di spray antiaggressione.

“Ricordatevi solo di portarlo come già io e molti altri facciamo sempre, in borse, zaini, marsupi o similari” ha aggiunto Bordilli.

Secondo quanto riferito ieri dal Comune di Genova, in alcune zone del centro città e del Centro storico è stata infatti “vietata la detenzione, in modalità che ne consentano l’immediato utilizzo, di dispositivi contenenti spray urticante. In particolare, all’interno del suddetto perimetro, i dispositivi in questione, anche per scongiurare accidentali fuoriuscite del prodotto urticante, non potranno essere portati indosso alla persona ma esclusivamente in zaini, borse o simili“.

Ecco tutte le disposizioni in materia di sicurezza delle persone, sosta e circolazione dei veicoli per la notte di Capodanno a Genova.

Le disposizioni del Comune di Genova per Capodanno, divieto spray antiaggressione