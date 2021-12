Caos autostrade, in A12 altro grave incidente presso un cantiere: 3 feriti

Caos autostrade e cantieri infiniti in Liguria. La scorsa notte si è verificato un altro grave incidente. Stavolta è successo in A12, tra Rapallo e Chiavari, in direzione Genova, in prossimità di uno dei cantieri aperti da Aspi.

Un’auto è andata diritta nei pressi di uno scambio di carreggiata prendendo in pieno la cuspide che divide le corsie.

Tre persone sono rimaste ferite: la più grave è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino, le altre due all’ospedale di Lavagna.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, tra cui la velocità del veicolo e l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti da parte del conducente.