Caos autostade, cantieri infiniti riaperti: code in A7, A10, A12 e A26

Dopo l’Immacolata, riaprono i cantieri e ripartono le code sulle autostrade liguri.

In particolare, in A26 stamane si sono registrati quattro chilometri di coda tra Predosa e Masone in direzione Voltri e due chilometri in direzione Gravellona Toce tra Voltri e Masone.

In A10 almeno tre chilometri di coda tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia e uno in direzione Genova e un altro chilometro tra Savona e Albisola.

In A7 coda di due chilometri tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano.

Inoltre, coda di tre chilometri tra Genova Est e il bivio A7/A12.

La maggior parte dei cantieri autostradali diurni verranno sospesi dal 20 dicembre a domenica 9 gennaio per le festività natalizie.