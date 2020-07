Cantieri, sciopero trasporti ed allerta meteo: una tempesta perfetta su Genova

Lo sciopero dei trasporti in tutta la Liguria

Quella di domani per Genova e la Liguria sembra essere una giornata da “tempesta perfetta”: chiusure autostradali di tratti e caselli alle quali, proprio non ci si riesce ad abituare; sciopero generale dei trasporti e, come se non bastasse, l’Allerta Meteo gialla per temporali.

Lo sciopero dei trasporti è volto a chiedere una risposta seria alla situazione di paralisi della Liguria dovuta ai cantieri autostradali.

L’incontro di martedì scorso in Prefettura con il ministro Paola De Micheli non ha consentito di trovare le risposte che ci si attendeva e non ha fatto abbassre i toni della polemica, anzi.

Ad indire lo sciopero dei trasportatori, taxi e corrieri inclusi, è Filt Cgil e Uil trasporti al grido di “Liberate la Liguria!”. Sciopereranno anche bus, treni, pullman privati, marittimi, lavoratori autostrade ed addetti aeroportuali.

La manifestazione di domani prevede un corteo con tir, corrieri e taxi. La colonna dei mezzi partirà da via Bruno Buozzi (concentramento alle 8.30)e si dirigerà in centro.

I mezzi, come è già avvenuto martedì mattina con l’arrivo del ministro, procederanno a passo d’uomo fino a giungere in via XX Settembre.

Mentre sotto la Prefettura ci sarà un concentramento dei lavoratori a partire dalle 10.30.

Lo sciopero di 24 ore si svolgerà in modo differente a secondo dei settori

Comparto ferroviario

Trenitalia; Rfi, Ferservizi; Italferr; MercitaliaRail; Mercitalia ST: dalle ore 9.01 alle ore 17.00.

Trasporto pubblico locale

AMT Spa – Genova Ferrovia Genova/Casella – GelosoBus srl, STAC srl, Della Penna Autotrasporti Spa e Autonoleggio Scannelli Srl. Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30.

Ferrovia Genova/Casella – Genova. Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30.

ATP Esercizio Srl – Carasco (GE), e TDC Srl. Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 10.30 alle ore 14.30.

TPL Linea Srl – Savona. Personale viaggiante e Graduato dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

RT Spa – Imperia e RTL Srl. Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

ATC Esercizio Spa – La Spezia, SEAL Srl – Borghetto Vara (SP) e Cooperativa Manarino (Riomaggiore). Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

Porto: intera prestazione lavorativa dei Marittimi con un ritardo di mezz’ora per le partenze dei traghetti.

Aeroporto: 4 ore di astensione (10-14)

Autostrade: intera prestazione per tutto il personale esclusi quelli dei servizi essenziali normati dalla 146/90.

Merci e Logistica: 24 ore di sciopero personale viaggiante, camionisti e corrieri.