Cantieri riaperti, subito maxi incidente in A26: nove chilometri di coda

E’ stato risolto nel primo pomeriggio di oggi l’incidente in A26 avvenuto in mattinata all’altezza del km 16, tra Ovada e Masone, in corrispondenza di un cantiere installato e segnalato, che ha visto coinvolte cinque autovetture, tra cui un’ambulanza che stava trasportando un paziente.

A seguito del maxi incidente tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e i sanitari del 118.

Caos autostade, cantieri infiniti riaperti: code in A7, A10, A12 e A26

Per consentire i rilievi il tratto era stato chiuso al traffico e si erano registrati cinque chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione Voltri, e un chilometro tra Masone e Ovada in direzione Gavellona Toce.

Al momento, il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni e si registrano 9 chilometri di coda sia verso Genova sia verso Gravellona Toce.

In alternativa, agli utenti viene consigliato di percorrere la A7 Serravalle-Genova.