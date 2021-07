Canottaggio ligure, pioggia di medaglie a Varese al “Festival dei Giovani”

Una pioggia di medaglie per le società di canottaggio liguri al Festival dei Giovani che si è tenuto nei giorni scorsi a Varese. La manifestazione nazionale di canottaggio è stata ospitata dal Lido della Schiranna, sul lago di Varese.

La classifica finale, con società sportive giunte da tutta Italia, ha visto il Rowing Club Genovese classificarsi al sesto posto; un buon 26° posto per la società Speranza Prà; a seguire la Canottieri Sanremo al 42° posto, la Canottieri Argus Santa Margherita Ligure al 46° posto, la Velocior 1883 al 60° posto; la LNI Sestri Ponente; la Santostefano; la Sampierdarenese Sc; la Elpis Genova; la LNI Savona; la Murcarolo SS; la Voltri.

La Canottieri Sampierdarenesi conquista l’oro con Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi nel 4 senza Cadetti (misto Flora). Cappagli, Schirinzi e Samuele Campestre vincono anche nel 4 di coppia Cadetti insieme a Lorenzo Pigozzi (Argus). Vittoria per Roberto Terranova nel 7,20 Allievi C.

Per il Rowing Club Genovese Olivia Lattanzio è stata la prima a vincere nel 7,20 Allieve B2; per la stessa società da segnalare le vittorie di Jacopo Serra (7,20 Allievi B2), Matteo Pozzobon (7,20 Cadetti), Michele Vallarino (7,20 Allievi C), Leonardo De Palma (7,20 Allievi C), il doppio Allieve B2 (Greta Pozzobon, Olivia Lattanzio), il doppio Allievi C (Vallarino, Jacopo Pinna).

Vittorie Canottieri Santo Stefano al Mare firmate da Arianna Ramella (doppietta singolo Cadetti), Roberto Gotz (doppietta nel 7,20 Cadetti), dal doppio Cadette di Arianna Ramella e Ginevra Roa

Per la Canottieri Sanremo le vittorie sono nate in casa Strazzulla. A vincere sono stati infatti Diego Consonni (singolo Cadetti), Roberto Strazzulla (singolo Cadetti), Carlo Alberto Strazzulla (singolo Cadetti). Per la stessa società i due gemelli Strazzulla hanno dominato il 2 senza e il doppio Cadetti.

Affermazione LNI Sestri Ponente grazie a Matteo Bossone nel singolo Cadetti, al doppio Allieve di Irene Dominici e Alice Lauletta. Entrambe hanno vinto le rispettive gare anche nel singolo 7,20.

Argus Santa Margherita Ligure sul gradino più alto del podio grazie a Leonardo d’Andrea, che trionfa due volte tra i Cadetti.

Lo Speranza Prà ottiene l’oro nel 7,20 Cadetti con Cristiano Cossu, oltre che nel singolo Cadette con Lucia Cambiaso e Alice Mantero.

Per l’Elpis Genova vince Margherita D’Amico nel singolo 7,20 Allieve B2.

Insomma, un ottimo bottino per il canottaggio Ligure!

PAOLO FIZZAROTTI