Candidati alle regionali, Fassio e Balleari si dimettono. Bucci: grazie per il proficuo lavoro

“Francesca Fassio (Lega) e Stefano Balleari (FdI), candidati alle elezioni regionali con i loro partiti di appartenenza, hanno rassegnato le dimissioni da membri della giunta del Comune di Genova rimettendo le loro deleghe al sindaco”.

Lo ha annunciato oggi su fb Marco Bucci.

“Era una promessa – ha aggiunto – che avevamo fatto ai cittadini genovesi: sebbene non esista una legge che preveda le dimissioni da assessore per una candidatura, abbiamo da sempre detto che chi si candida non può continuare a ricoprire un ruolo che prevede un impegno a tempo pieno per la città.

A Francesca e Stefano va il mio grazie per l’impegno e i risultati ottenuti in questi tre intensi anni di lavoro e in bocca al lupo per la campagna elettorale e il loro futuro politico, professionale e personale”.