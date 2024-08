Campomorone, senza patente fa cadere due persone e scappa: denunciata una donna

I Carabinieri della stazione di Campomorone hanno denunciato una donna di 55 anni per lesioni stradali aggravate, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danno alle persone.

L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi in tarda serata in Piazza Marconi. La donna, a cui era stata precedentemente ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, si trovava al volante quando, durante una manovra di retromarcia, ha urtato un motoveicolo con a bordo una coppia, facendo cadere entrambi i passeggeri.

Invece di fermarsi per prestare soccorso, la 55enne si è data alla fuga, lasciando le vittime con lievi lesioni.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare e denunciare la responsabile dell’incidente.