La squadra del CI CA SUB Seatram di Bogliasco, composta da Claudio Zori, Davide Lombroso e la modella Ilaria Catani hanno conquistato il Campionato Italiano di fotografia subacquea FIPSAS 2020.

Chiediamo ai protagonisti le prime impressioni per questo successo sportivo …Ecco le parole di Claudio Zori a fine gara:

«Questo era l’ultimo titolo che mi mancava nelle discipline fotografiche della FIPSAS. Mi ero avvicinato più di qualche volta però non avevo mai raggiunto il gradino più alto del podio. Il passaggio ad una società prestigiosa come il CiCaSub Bogliasco e soprattutto la possibilità di fare il campionato con un campione e amico come Davide Lombroso e con una modella assistente eccezionale come Ilaria Catani hanno determinato il raggiungimento di questo grandissimo risultato. La gara si è svolta in condizioni proibitive con scarsa visibilità e tanta sospensione.»

Come vi siete organizzati per riuscire a fare le foto in queste condizioni?

«I soggetti fotografabili erano pochi e limitati nella quantità, i pesci erano estremamente nervosi difficili da inquadrare all’istante. La tattica di squadra vincente è stata quella di dividerci i compiti all’inizio della competizione. Davide si è interessato alle foto per l’ambiente e il tema della serie di foto, io ho scelto di fare foto macro e pesce. Lui ha presentato due splendide immagini in bianco e nero, scelta perfetta viste le condizioni, con la presenza della modella; io invece sono riuscito a immortalare una bella serpula e una perchia con una tecnica particolare che permette di isolare il soggetto con lo sfondo nero».

Ecco quel che ci racconta Davide Lombroso su questa bella conquista:

«E’ stato un fine settimana incredibile, tempo assurdo, pioggia, vento ed infine la grandine, il mare agitato e con visibilità ridotta a 50cm se non peggio.»

Non avete pensato di mollare tutto?

«Nonostante tutto in questo anno 2020 orribile, ci siamo ritrovati con la voglia di confrontarci e tuffarci nuovamente per fare quello che ci piace: scattare fotografie subacquee! Ed ecco che arriva il risultato, Campioni d’Italia a Squadre Fotosub 2020! Che dire, ci siamo allenati, confrontati e preparati nelle vari tipi di foto, poi venerdì sera a causa del tempo tutto si è rimescolato ma non abbiamo mollato ed ora festeggiamo! Grazie ai miei splendidi compagni di avventura, l’inossidabile Claudio e la splendida Ilaria modella insostituibile!!!» ABov