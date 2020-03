Campionato Serie BKT BeSports giocato on line su Pes 2020

BeSports, 40 players giocano la Serie BKT virtuale. Inizio il 9 aprile, alle qualificazioni 1693 partecipanti e 2534 gare.

Prosegue il progetto BeSports. Dieci tornei qualifier online, infatti, hanno selezionato in queste settimane i giocatori che disputeranno dal 9 aprile il campionato ufficiale su Pes 2020 della Lega B. Sono numeri da capogiro quelli ottenuti durante le qualificazioni: 1693 partecipanti, 2534 partite giocate per un evento, ugualmente emozionante, che ricalca quello della Serie BKT ma che si disputa non sui campi ma fra le console.

Il prossimo passo sarà l’abbinamento di due player per squadra attraverso estrazione. Il totale dei partecipanti al campionato, che si concluderà il 21 maggio dopo 38 giornate online prima dei playoff, è di 40 giocatori, trenta qualificati più 10 pro-player già al servizio di altrettanti club della Serie BKT. Il torneo eSports verrà giocato su Pes 2020, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 19/20.

L’organizzazione e la gestione dell’intero progetto è prodotta da A.C.M.E e da MKERS, società rispettivamente esperte nell’organizzazione di eventi e nelle attività del settore eSport.

L’accordo con Konami era stato fortemente voluto dal presidente della Lega B Mauro Balata, e avvallato da tutti i club, che aveva visto in questa occasione la possibilità, per migliaia di giovani, di rimanere legati alla propria squadra anche con le nuove piattaforme di esports e, inoltre, l’opportunità per il brand Serie BKT di essere visto in tutto il mondo. Il progetto poi è stato sviluppato all’interno della Lega B dalle aree Marketing e Digital.

Gli aggiornamenti con risultati, classifica e contenuti editoriali di BeSports saranno disponibili e aggiornati sul sito e sulle piattaforme ufficiali della Lega Serie B.