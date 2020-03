Chiavari, bandiere a mezz’asta a Palazzo Bianco

Chiavari, un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’emergenza sanitaria

Fiducia e speranza per reagire alla crisi in corso: restare uniti, seppur a distanza, per sostenerci reciprocamente” questo il messaggio del primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua “Osservare un minuto di silenzio davanti al municipio, a nome di tutta la cittadinanza, in contemporanea con i colleghi dei comuni italiani, è un invito a reagire e ad affrontare le difficoltà che si stanno concretizzando con solidarietà e senso civico, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della società. Ma anche un momento per ricordare chi non ce l’ha fatta e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari che si stanno spendendo in prima persona per sconfiggere il nemico invisibile”.