Campionato della Lanterna: fuori i secondi per la sesta edizione!

GENOVA. 12 SET. Grande attesa anche quest’anno per il Campionato della Lanterna, manifestazione velica giunta alla sesta edizione, che chiama a raccolta le imbarcazioni a vela classi ORC, IRC, Libera e monotipi, per una entusiasmante sfida d’autunno, nello specchio acqueo antistante la città di Genova.

L’organizzazione del Circolo Nautico Marina Genova promette la conferma dell’ottimo riscontro ottenuto in tutte le precedenti edizioni. Il buon numero di adesioni, che conta a pochi giorni dal via già oltre 40 imbarcazioni iscritte. Il fattore meteo, quasi sempre favorevole, se non ideale in questo periodo, e l’entusiasmo del team organizzatore sono e saranno gli ingredienti del successo di questo campionato, ormai divenuto un appuntamento “classico” del movimento velico genovese e non solo.

Saranno 7 saranno le regate a disposizione degli agguerriti equipaggi, declinate in 5 week-end, con inizio domenica 16 settembre e ultima regata e premiazione previste per il 4 novembre.

Pronti, dunque, per le procedure di partenza…tutti sulla linea di start, fiutando il vento di questo 6° Campionato della Lanterna!