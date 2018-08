Camogli, la Stella Maris con i lumini in mare e non solo

Torna oggi, domenica 5 agosto 2018, nella spettacolare Camogli, l’appuntamento con la Stella Maris, la tradizionale festa camogliese nata per rendere omaggio alla Madonna che cade la prima domenica di agosto.

Per l’occasione ci sarà la consueta posa in mare dei lumini galleggianti dopo il tramonto, con le antiche imbarcazioni che già da questa mattina erano ornate a festa.

La Stella Maris 2018 che, rientra nei tanti eventi e spettacoli di InMare Festival Camogli 2018, prevede una serata davvero suggestiva, che trova le sue radici nel lontano ‘400.

Questa mattina si è svolta una processione di barche ornate a festa partita dal porticciolo di Camogli per raggiungere Punta Chiappa, dove si trova l’altare dedicato alla Vergine Maria con il titolo di Stella di Mare, per la celebrazione della Santa Messa in mare. Alla processione partecipa tradizionalmente anche il Dragun.

La giornata prosegue poi con la sfilata goliardica delle imbarcazioni, giochi d’acqua nei pressi della spiaggia e premiazione per le barche più belle.

La parte, forse, più caratteristica della festa della Stella Maris, è la posa dei lumini colorati in mare per rendere omaggio alla Madonna ed è organizzata dal Comune di Camogli con la collaborazione delle associazioni del posto.

La tradizione vuole che già nel ‘400, i camogliesi, gente di mare e pescatori, per far sì che le uscite in mare fossero sicure e proficue, si siano affidati alla Madonna Stella del Mare.

Ed eccco il programma della serata.

Dalle ore 20.30: avviene la consegna dei lumini galleggianti da parte delle associazioni camogliesi presso la spiaggia del Rivo Giorgio e del Rio Gentile e a Punta Chiappa con offerta libera per i Fuochi d’artificio in occasione della Festa di San Prospero.

Alle ore 21: Il Premio Stella Maris dedicata alla migliere barca.

A partire dalle 21.15: la posa in mare dei lumini galleggianti.

Ore 21.45: spettacolo in mare con U Dragun e le canoe del Gruppo Sportivo Camogli con musica in filodiffusione su tutto il lungomare.

Imperdibile il mercatino in via Repubblica e via XX Settembre.

In occasione della Stella Maris 2018, ci sono partenze speciali dei battelli con Golfo Paradiso per assistere allo spettacolo della posa in mare dei migliaia di lumini. Qui le partenze speciali (prenotazione necessaria al numero 0185 772091 o al 392 1375558; costi: Genova Porto Antico/Genova Nervi andata e ritorno 21 euro; andata o ridotto 5-14 anni 15 euro):

Genova Porto Antico (calata mandraccio) ore 17.15 – 19.15. Genova Nervi (porticciolo) ore 17.45 – 19.45. Rientro da Camogli alle ore 23.

E’ disponibile anche il servizio navetta Recco-Camogli A/R. Partenze da Recco per Camogli: ore 18.45 – 19.45 – 20.30 – 21; partenze da Camogli per Recco: ore 19.30 – 20.15 – 20.45 – 23 – 23.45. Costo: andata e ritorno 5 euro; sola andata o ridotto 3 euro.

Per il servizio navetta Recco-Camogli non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori info: Comune di Camogli 0185 729030; culturaturismosport@comune.camogli.ge.it oppure Pro Loco Camogli 0185 771066; info@prolococamogli.it.