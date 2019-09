Camogli: infezione Dengue. Disinfestato il centro città

Una donna, dell’età di 49 anni, abitante in Camogli è stata contagiata dalla “febbre gialla” durante un viaggio in Sri Lanka. Una ditta specializzata è intervenuta, nella notte del 25 settembre, per stroncare i focolai di larve di zanzare nel centro di Camogli dopo che la Asl 3 aveva fatto richiesta di intervento al Comune.

Francesco Olivari, sindaco della città ha subito firmato un’ordinanza, disponibile sull’albo pretorio online, di disinfestazione immediata.

L’area della disinfestazione riguarda: via al Molo dal civico al civico 9, via Isola, piazza Colombo, via al Porto dall’1 al 23, via San Fortunato, via Piero Schiaffino dall’1 al 32, via Racca, via Garibaldi dal 75 al 206, salita Favale, salita Don Ansaldo, salita Pinetto, via XX Settembre dal 32 al 74, piazza Schiaffino, via della Repubblica, salita Priaro, piazza Mameli, corso Mazzini dal 59 all’80, via Lorenzo Bozzo dal 24 al 34 e tutte le vie di collegamento.

L’ordinanza, si legge sull’albo pretorio online, dispone che, nella stessa zona, i privati e gli Enti provvedano a tagliare immediatamente l’erba nelle aree verdi di pertinenza, a tenere sgombri i cortili e gli spazi esterni da sfalci e rifiuti, evitando di far stagnare l’acqua nei sottovasi, nei secchi, negli innaffiatoi, nelle vasche e nelle fontane e inviando agli Uffici competenti la certificazione di avvenuta bonifica.

Per i trasgressori sono previste multe fino a 500 euro. Misure necessarie, attivate secondo il protocollo ministeriale previsto per casi del genere, per scongiurare eventuali contagi.

La donna colpita dalla Dengue, rientrata a Camogli, aveva accusato dolori e nausea, con rialzo di temperatura. E’ stata ricoverata al San Martino per accertamenti. Le analisi del sangue hanno rivelato la causa del suo malessere: la dengue. La signora è stata dimessa dopo un paio di giorni. Ora il suo stato di salute va meglio, sta bene ma è seguita costantemente da un equipe medica dell’Asl 3. ABov