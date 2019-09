Sanremo canta Napoli, domani la finalissima

Venerdì 27 settembre a partire dalle ore 20,30 gran finale del Concorso “Sanremo canta Napoli” dal Teatro del Casinò di Sanremo.

“Il nostro scopo è trovare una canzone che riesca fare il giro del mondo, un pò come la fantastica O sole mio dice il direttore artistico Ilio Masprone.”

Quest’anno saranno tre i vincitori a pari merito che si aggiudicheranno una borsa di studio del valore di mille euro ciascuna fornita da Eni.

I presentatori: Miriam Candurro (attrice) e Massimo Proietto (La Vita in Diretta).

Lo show sarà trasmesso in tv su Canale Italia (in differita), mentre andrà anche in diretta su Radio Sanremo (ben 75 i Paesi collegati) e sui social in streaming, con i commenti di Claudio Gambaro e Mariagrazia Tabasso.

La Giuria sarà composta da Marinella Venegoni, Marino Bartoletti, Mario Maglione ( cantante napoletano), il regista televisivo Marco Simeoli e il direttore d’Orchestra Enzo Campagnoli, con la supervisione di Michele Torpedine, storico produttore e manager de Il Volo.