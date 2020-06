Camaleonte, stressato dal verde e i profumi del bosco, fa l’abusivo e aggrappandosi al paraurti di un auto in sosta in un autogrill, viaggia da Bologna a Pisa.

La posizione un po’ scomoda, per noi pantofolai, non ha messo in pericolo la salute del rettile, ma il fatto di essere stato notato, e segnalato al conducente da diversi automobilisti, mette in dubbio le capacità mimetiche dei camaleonti con lo sfizio di viaggiare.

Il conducente dell’auto, dopo aver ricevuto le segnalazioni di vari automobilisti che avevano avvistato l’esotico animale stretto al paraurti della sua auto ha svoltato e posteggiato sulla piazzola all’altezza di Lavoria sull’autostrada Firenze-Pisa-Livorno e avvisato i Vigili del fuoco di Pisa di questo un po’ bizzarro inconveniente.

Il camaleonte è stato così recuperato dai Vigili del Fuoco e affidato a un veterinario che, dopo un accurata visita medica, ha trovato il camaleonte in buone condizioni fisiche nonostante le scomodità del viaggio. Dopo qualche riflessione il medico ha così commentato sottovoce: «Non ci sono più i camaleonti di una volta.» ABov

.