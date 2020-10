Caloriferi accesi a Genova per 6 ore giornaliere

Via libera dal Comune di Genova, in anticipo all’accensione dei caloriferi.

E’ lo stesso Comune ad annunciarlo in una nota dopo l’improvvisa cadute delle temperature e le richieste dei cittadini: “Prendendo atto che le misure correlate al contenimento del Covid-19 prevedono che i cittadini debbano trascorrere molto più tempo nelle proprie abitazioni, per garantire un adeguato livello di comfort e considerando che l’attuale situazione climatica non permette di assicurare il mantenimento di temperature confortevoli all’interno degli edifici, è stata emessa un’ordinanza del sindaco che autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici siti nel territorio comunale per 18 giorni da domani, mercoledì 14 ottobre, per sei 6 ore giornaliere a regime normale (temperature negli ambienti: 20° con 2° di tolleranza).”