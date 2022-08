Calice al Cornoviglio, ospite fugge dalla REMS

Sottosegretario Pucciarelli e deputato Viviani: prevedere assunzioni nuovi carabinieri

Venerdì dalla Rems, la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, di Calice al Cornoviglio, in provincia della Spezia, è fuggito un ospite dalla struttura.

Successivamente è stato individuato e fermato dai Carabinieri di Sarzana.

“Si tratta – dicono il Sottosegretario Stefania Pucciarelli e il deputato della Lega Lorenzo Viviani – di un episodio che fa riflettere su quanto sia necessaria maggior sicurezza attraverso il presidio dell’Arma dei Carabinieri, perché stiamo parlando di una struttura che ospita soggetti potenzialmente pericolosi”.

“È evidente – proseguono i due parlamentari leghisti – che occorre prevedere nuove assunzioni di personale sia dell’Arma dei Carabinieri che delle forze di Polizia in generale affinché si possa riaprire la vecchia caserma dei Carabinieri per la sicurezza dei cittadini di Calice al Cornoviglio e per presidiare la Rems, una struttura aperta poco tempo fa che ad oggi conta 3 ospiti (su una capienza di 20) e di questi 3 uno è riuscito a fuggire.

Per questo appare evidente la necessità di un maggior controllo della struttura.”

“Grazie ai Carabinieri di Sarzana che hanno individuato e fermato il soggetto che è fuggito – concludono – ma queste situazioni devono essere gestite in maniera preventiva. Con la Lega nel prossimo Governo una delle iniziative da mettere in campo da subito sarà proprio quella dell’assunzione di nuovo personale delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.