Calciomercato Spezia, la società si potenzia con tre nuovi acquisti

La Spezia – La dirigenza dello Spezia ha compiuto tre importanti movimenti di mercato per rafforzare la squadra guidata dal tecnico D’Angelo.

I nuovi arrivi includono il centrocampista ungherese Ádám Nagy, l’esterno croato Roko Jureskin e il difensore argentino Gregorio Tanco.

Ádám Nagy: Un centrocampista di esperienza internazionale

Ádám Nagy, nato nel 1995, ha iniziato la sua carriera fra i professionisti con il Ferencváros in Ungheria, conquistando la coppa nazionale nella sua prima stagione e il titolo nazionale nella successiva.

Il suo trasferimento al Bologna nel 2016 lo ha portato in Serie A, dove ha accumulato 57 presenze in tre stagioni.

Successivamente, ha giocato in Championship con il Bristol City, prima di tornare in Italia con il Pisa nella stagione 2021/2022, raggiungendo la finale play-off. Nagy è noto per la sua versatilità, dinamismo, corsa, qualità e visione di gioco. Ha anche rappresentato la nazionale ungherese con 77 presenze e 2 gol, partecipando

agli Europei del 2016 e 2020. Con 235 presenze in carriera, Nagy indosserà la maglia numero 8.

Roko Jureskin: Versatilità sulla Fascia Sinistra

Roko Jureskin, nato nel 2000, è stato acquisito dal Pisa Sporting Club con un prestito temporaneo e diritto di opzione.

Il giovane croato ha esordito nel calcio professionistico con il Sered in Slovacchia, accumulando 72 presenze, 10 gol e 8 assist.

Nella stagione 2022/2023 è passato al Pisa sotto la guida di mister D’Angelo, prima di trasferirsi in prestito al Benevento nel mercato invernale.

La sua versatilità gli ha permesso di coprire vari ruoli sulla fascia sinistra, dimostrando una notevole capacità di corsa e doti tecniche. Jureskin indosserà la maglia numero 3.

Gregorio Tanco: Difensore Argentino di Forza e Carisma

Il difensore argentino Gregorio Tanco, classe 1999, ha firmato un contratto con lo Spezia Calcio fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo per altri due anni.

Cresciuto nel settore giovanile del Banfield, ha esordito in prima squadra in Primera División, mostrando non solo forza fisica e aggressività ma anche doti da capitano.

Tanco può giocare come difensore centrale o terzino destro grazie alle sue notevoli capacità atletiche e tattiche. Indosserà la maglia numero 5.

Con questi tre nuovi arrivi, lo Spezia si prepara per allontanarsi dalla parte critica della classifica in cui si trova rafforzando la squadra in tutte le linee.