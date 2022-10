Calcio – Un Magra da colpo grosso?

S. Stefano Magra – Magrazzurri all’ “escalation” ? E’ una parola che ha il suo fascino, ma al di là di ciò i santostefanesi sono in effetti in un crescendo cominciato con la netta vittoria ai danni del Don Bosco Spezia al “Luigi Camaiora”, proseguito con un pareggio (quasi “stretto”) in casa di quella Tarros Sarzanese che oggi è pur sempre la più avanti delle squadre spezzine. Con quel quarto posto nel Girone B del campionato di Promozione ligure. Il tutto peraltro con un netto progresso in termini di gioco.

Prossimo passo ? Tempi maturi a questo punto per un vero e proprio “exploit”…come sarebbe battere la co-vicecapolista Golfo Paradiso Pro Recco in arrivo a Santo Stefano Magra: domenica 30/10 alle ore 15 ?

Tempo al tempo, anche perché, come ricorda lo stesso direttore sportivo azzurro Lorenzo Conti…<Sono quanto meno in forse Capetta, Cariati, Castro, Macchioni e Jabraoui>.

Basta ?

Nella foto il “Magra” all’attacco contro la Tarros Sarzanese