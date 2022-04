Calcio – Trasferta difficile per il Levanto

Levanto – Non è l’occasione più facile, per il Levanto, per riacquisire slancio dopo la parziale frenata interna con un pareggio col Real Fieschi, prima di Pasqua. I levantesi fanno infatti visita, alla ripresa di questo campionato di Promozione ligure appunto dopo la sosta pasquale (Girone B) al Follo San Martino da tempo lanciato, tanto da aver fatto risoluto ingresso in zona-playoff. Per la cronaca si gioca domenica 24/4, ore 15 appunto a Follo, arbitro Vitale di Savona.

Nel frattempo soddisfazione, in casa rivierasca, per i convocati dal settore giovanile biancoceleste nelle Rappresentative provinciali…in vista del Torneo delle Province del mese prossimo: fra gli Under 16 il selezionatore Giuseppe Zuccarelli ha riconvocato Adelmo Cappelletti e Luca Perrone; tra gli “U14” mister Omar Mannini ha richiamato Izet Aliaj ed Edoardo Traversone.

Nella foto il Levanto, in tenuta nera, nel recente match contro il Valdivara 5 Terre a Ceparana