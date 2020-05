La ripresa del campionato di serie A non ha ancora il via libera del Comitato Tecnico Scientifico.

Il comitato del governo pronuncia un sì condizionato alla ripresa degli allenamenti di gruppo del 18 maggio. Il protocollo presentato dalla Figc ai tecnici del governo deve essere corretto e implementato, come sottolineato in una nota congiunta dai ministri della Salute e dello Sport, Speranza e Spadafora. «Il parere richiesto dal governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso dal Comitato tecnico scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti per consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti a partire dal 18 maggio», scrivono Speranza e Spadafora.