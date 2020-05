Genoa, virata di Preziosi: Ripartire il prima possibile

Cambio di rotta in casa Genoa in merito alla possibile ripresa del campionato di calcio di serie A.

Intervistato da Radio Rai, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha espresso forti criticità sulla cancellazione definitiva della stagione 2019/2020.

La preoccupazione di Preziosi è soprattutto a livello economico per il suo Genoa: “Stop del campionato? Ne verrebbe fuori uno scenario apocalittico, sconvolgerebbe tutti i piani di chi appartiene a questo mondo. Siamo ancora in attesa di capire cosa faranno le tivù, aspettiamo che vengano rispettati gli accordi. Il Genoa avrebbe tra i 20 e i 30 milioni di danni, anche se non sono stati fatti i calcoli per ora. C’è il discorso degli abbonamenti, come risarcire i tifosi… sarebbe un disastro. Spero che la ripresa possa essere un punto fermo per tutti“.