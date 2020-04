Calcio, Ripresa Serie A: gli italiani sono contrari

Gli italiani si schierano contro la ripresa della Serie A, ci sono altre priorità ovviamente, secondo un sondaggio delle agenzie dedicate.

La maggioranza degli italiani, il 64%, e’ contraria alla ripresa dei campionati di calcio professionistici. La motivazione prevalente, per quasi la meta’ dei contrari, e’ che giocare non sarebbe sicuro dal punto di vista sanitario, mentre un terzo crede che rappresenti un settore come tutti gli altri e quindi non debba essere privilegiato l’accesso a test e tamponi. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Izi in collaborazione con Comin & Partners. Dello stesso avviso sono quanti si dichiarano “molto” o “abbastanza” tifosi di calcio, che rappresentano quasi il 60% degli intervistati. Anche fra questi oltre la meta’ (51%) e’ contraria al riavvio dei campionati, sia pure a porte chiuse. Solo un terzo (36%) si dichiara favorevole alla ripartenza di campionati. Fra questi la meta’ lo ritiene un volano di crescita economica troppo importante per il Paese.