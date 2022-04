Calcio – Putignano alfiere giovanile del “Magra”

Santo Stefano Magra – Soddisfazione al settore giovanile del Magrazzurri per l’inclusione di Leone Putignano in quella che dovrebbe essere la lista definitiva dei convocati in selezione provinciale spezzina Under 14, in vista del Torneo delle Province in programma il mese prossimo, che opporrà la rappresentativa locale alle altre del resto della Liguria… anche se un minimo di rammarico c’è, poiché nel frattempo si sono un po’ persi per strada gli altri ragazzi del “vivaio” santostefanese ch’erano stati ultimamente seguiti e chiamati dai selezionatori delle varie rappresentative “under”, per quanto nulla esclude che possano essere richiamati più avanti (parliamo dei vari Accardo, Bernardini, Diana e magari soprattutto Guerci).

Tutti soddisfatti intanto pure in famiglia, a casa Putignano, quasi persino più di Leone suo papà Sergio: fiorentino trapiantato per ragione coniugale a Santo Stefano; dove peraltro è co-allenatore della stessa Under 14 del “Magra”.

Da tempo in crescendo nei ranghi giovanili azzurri, Putignano jr. è un esterno destro annata 2008 di metri 1,81, ma la sua duttilità fa sì che in Rappresentativa spezzina venga di solito impiegato da punta.

