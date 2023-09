Calcio – Pari in bianco fra Intercomunale e Canaletto

Beverino – Nessun brivido dal pareggio a reti inviolate fra Intercomunale e Canaletto, al “Rino Colombo”, alla terza giornata del campionato di calcio di Promozione ligure: Girone B. I padroni di casa hanno sperato fino all’ultimo di schierare il gran catalizzatore del loro gioco Davide Lunghi…e alla fine sono riusciti a metterlo in campo, salvo poi non ricavarne molto, anzi è andata bene che in retroguardia capitan Davide Mozzachiodi ha registrato a dovere la difesa.

Forse Federico Campagni invece il migliore fra gli ospiti; i quali però, alla lunga, si sono a loro volta adagiati sul pari. Gialloblù comunque ancora imbattuti in questo campionato e locali che guadagnano un punto che può fare classifica, peraltro il pari questa volta non è arrivato in extremis come alla prima giornata contro il Little James, anche se come gioco i beverinesi (pur perdendo) erano stati più brillanti a Rapallo.

Tabellino.

INTERCOMUNALE – CANALETTO 0 – 0

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Gaboardi, De Cillis (63’ Manfredi), D’ Imporzano, Mozzachiodi, Del Santo, Moussavi (75’ Maggiari), Cupini (84’ Bottegal), Lunghi, Morachioli (56’ Manfroni). A disp. Grippino, Lufrano, Pesalovo, Barbieri. All. Parodi.

CANALETTO SEPOR: Mazzini, Ferri, Saloni, Gambino, Vanni (70’ Piazza), Campagni (85’ Rossi), Natale, Bourhame (63’ Favazza), Carlini (63’ Biloni), Marte Rosario (78’ Galloro), Paparcone. A disp. Angrisani e Fiorini. All. Plicanti.

ARBITRO: Marchetti, assistenti Massa e Vigne, di Chiavari.

Nella foto Davide Lunghi, in dubbio fino all’ultimo, tra le maglie della difesa avversaria