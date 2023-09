Calcio – Alla S.terenzina il confronto con la Bolanese

Bolano – Al “Luigi Bibolini” di Falconara, la Santerenzina “regola” col risultato più classico una Bolanese forse assopitasi un po’ sulla gloria riscossa in Coppa Liguria, con la nota volitiva qualificazione al turno successivo della competizione…

Fatto sta che a San Terenzo i padroni di casa passano in vantaggio dopo una dozzina di minuti con un diagonale da sottomisura di Gabriele, per poi raddoppiare al 20’ della ripresa, in contropiede con una “zampata” del subentrato Busoni; su una respinta di Gigante.

Ora sguardo al prossimo impegno, i santerenzini faranno visita nella seconda giornata del campionato di Prima Categoria ligure (Girone E) alla neopromossa Iron Fox Amegliese, i bolanesi riceveranno gli “intrusi dalla provincia di Genova”: la Segesta Sestri Levante.

Tabellino.

SANTERENZINA – BOLANESE 2 – 0

MARACATORI: Gabriele al 20’ e Busoni al 65’.

SANTERENZINA: Ontario, Papacchioli, Cozzani N.; Tattoli (Biasin), Pardini, Sanguinetti; Moscatelli (Vicini), Gabriele, Vareschi (Locori); Pigoni (Busoni) e Venturotti. A disp. Cretella, Del Carria, Ocran, Stefanelli e Belviso. All. Corrado.

BOLANESE: Gigante, Serusi (Briselli), Dascanio; Carta, Billi, Podenzana; Plicanti (Civinini); Tacchini (Luti), Iaione; Cozzani L. (Conti) e Sommovigo (Lapperier). A disp. Rossi, Maracci, Bocchia e Seravini.

ARBITRO: Trabucco.

Nella foto la panchina bolanese durante il match