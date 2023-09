Calcio – Pari fra Levanto e D. Bosco Spezia

Levanto – Una rete ciascuno nell’esordio in Coppa Italia di Promozione ligure, che domenica scorsa era stato rinviato per via dell’allerta arancione, fra Levanto e Don Bosco Spezia; al “Raso Scaramuccia” di Moltedi. Tutto si decide così sabato prossimo 2/9, ore 15 nel turno di ritorno, al “Piero Bibolini” di Falconara: poiché al “Franco Cimma” di Pagliari i lavori sono tuttora in corso.

Per la cronaca…levantesi in vantaggio alla mezz’ora, con un colpo di testa di Delvigo su azione di calcio d’angolo, pareggio ospite a pochi minuti dalla fine con una stoccata del subentrato centravanti Vargas (colombiano di Cali arrivato quest’anno dal Marolacquasanta) su un traversone.

Tabellino.

LEVANTO – D. BOSCO SP 1 – 1

MARCATORI: 30’ Del Vigo e 87’ Vargas.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Nicora (62’ Folli), Daniello, Defilippi, Bonati, Lagaxio (62’ Bagnasco), Ambrosini (58’ Callo), Righetti (80’ Tuvo) , Delvigo, Lissoufi (74’ Cappelletti). A disp. Viviani, Mergotti, Barilari. All. Agata.

DON BOSCO SPEZIA: Ciardi, Scuto (65’ Pisacane), Antonelli, Sbarra (80’ Falli), Giordano, Adami, Cuccolo, Berti (58’ Campagni), Napoletano (70’ Vargas), Santunione e Morettini (75’ Bravi). A disp. Adroit e Di Muri. All. Bastianelli.

ARBITRO: Sandri di Genova; assistenti Bordone e Bresciani di Chiavari.

Nella foto il presidente oratoriano Giancarlo Franceschini