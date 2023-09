Recco, passeggiata mare: inizio lavori previsto prossimo mese

Recco, sopralluogo in passeggiata a mare per i lavori di riqualificazione del waterfront.

Il personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Recco ha effettuato ieri mattina un sopralluogo in passeggiata a mare insieme alla ditta aggiudicataria dell’appalto per i lavori di riqualificazione del Lungomare Bettolo.

Il sindaco Gandolfo spiega:«Inizio previsto entro il prossimo mese, con attenzione all’impatto sul territorio». Lo scopo era valutare le modalità operative e le implicazioni del cantiere sulle attività e gli spazi circostanti.

I lavori dovrebbero iniziare entro il prossimo mese, tenendo conto dell’impatto dell’opera sul territorio. «Il cantiere interesserà circa l’ottanta per cento del Lungomare. Per ora resteranno esclusi lo spazio giochi, piazzetta del Capitaneato e l’area ponente di Lungomare Bettolo, per garantire il passaggio delle persone, per non penalizzare troppo le attività economiche e la viabilità.

Il progetto mira a valorizzare la posizione privilegiata della città sul mare, creando più spazi verdi, trasformando il Lungomare Bettolo, libero dal traffico veicolare, in una via elegante e accogliente, e rafforzando l’attrattiva turistica». Dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

L’opera trasformerà l’area compresa tra il torrente Recco, via Assereto, via San Francesco e la spiaggia, per un totale di mq 10.824. Previsto un investimento di 2.742.000 euro, su disegno dell’architetto Jacopo Pellegrini. ABov