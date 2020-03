Calcio, Nations League sempre più verso il rinvio

Nella giornata di domani andrà in scena un importante vertice tra la UEFA e le 55 Federazioni per cercare di salvare una stagione che, al momento, sembra sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS la UEFA sta valutando diverse opzioni (coppe europee, mercato e contratti dei giocatori) come il destino della Nations League, competizione giunta alla seconda edizione.

Secondo la stampe iberica, infatti, anche la Nations League 2020-21, il cui inizio è fissato per il 3 settembre, dovrebbe essere rinviata al pari delle finestre delle Nazionali del mese di giugno. La UEFA ha intenzione di aprirne un’altra nel mese di ottobre in cui ogni Nazionale potrà giocare un massimo di quattro partire, ricordiamo che l’Italia doveva giocare a marzo contro Inghilterra e Germania.