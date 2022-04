Calcio, momento decisivo per il D. Bosco?

La Spezia – Potrebbe essere l’ultima chiamata, per questo Don Bosco Spezia che da qualche tempo sembra quasi un’altra squadra, se solo qualche speranza di terminare primi e pertanto salire per via diretta in Eccellenza senza passare dai play-off: c’è ancora.

Di sicuro ci sarà come al solito qualche assente pure contro niente meno che la capolista Golfo Pro Recco, domenica ¾, al “Franco Cimma”; eppure sforzandosi un po’ di essere ottimisti e risoluti questo potrebbe essere il weekend ideale. C’è infatti la possibilità di mangiare 3 punti (specie se il D. Bosco si ricorda come sa giocare…) direttamente alla prima del Girone B del campionato di Promozione ligure, chissà che la vice-capoclassifica Forza e Coraggio non cada in casa del Follo assai rampante di questi tempi, la Sammargheritese terza in graduatoria è a riposo.

D’altronde, è anche vero che sul collo c’è a soffiare un Magrazzurri che non demorde e ha giocato 2 partite di meno, in teoria si potrebbe rischiare di non arrivare nemmeno ai play-off.

La risposta tanto per cambiare al campo, ore 17.30 a Pagliari, arbitro Mazzoni di Chiavari.

Nella foto il “bomber” Antonio Naclerio