E’ sempre un giorno memorabile quando si gettano le basi per il futuro. Pensando soprattutto ai tanti giovani che potranno fare sport, usufruendo di spazi per crescere in maniera sana e adottare giusti stili di vita. L’inaugurazione dell’impianto sportivo di Begato è stata impreziosita dalla visita del presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò.

“E’ un appuntamento importante per la Scuola Calcio legata al Genoa, per le società che ne fanno uso e per i residenti” ha sottolineato il n° 1 dello sport italiano.

“Trovo bello il discorso legato alla scuola primaria di secondo grado qui in loco, nel contesto di un quartiere di edilizia popolare. Sono molto felice e orgoglioso. I fondi sono stati usati correttamente. Il merito non è mio, bensì della squadra di ingegneri di “Sport e Periferia”. Sono state risparmiate risorse rispetto al bando. Con questo progetto siamo intervenuti già a Celle Ligure, Cengio, Cogorno, Mele, Sestri Levante. A Savona, Imperia e Chiavari, in collaborazione con le istituzioni”.