Inaugurazione Begato 9, Genoa: Felici di essere qui

Il Genoa ha raccolto la sfida facendo onore al ruolo di responsabilità sociale per portare modelli positivi. All’inaugurazione del “Begato 9 Stadium” sono intervenuti in rappresentanza del club, il primo in Italia a istituire una sezione giovanile (1902), l’ad Alessandro Zarabano e il dg Giorgio Perinetti. “Siamo contenti di essere qui” ha esordito l’ad. “Da un anno e mezzo i nostri giovani si allenano qui. Grazie al presidente Malagò, al sindaco Bucci, all’assessore regionale Cavo. Vorrei ringraziare pubblicamente Alessio Vernazza, segretario organizzativo del nostro settore giovanile. E’ stato l’anima di questo progetto. E’ importante per noi sentirci vicini al territorio. Qui ci sentiamo come a casa”. Il direttore ha aggiunto altri concetti. “Impiantistica e strutture sono la base per lavorare bene. Il nostro impegno è a supporto di fare crescere i ragazzi entro i valori dello sport. Il settore giovanile ha dato tanto al Genoa in questi anni. L’idea è di implementare altre iniziative così”.