Calcio – Magrazzurri sicuro e da Libro Cuore

Santo Stefano – Magrazzurri assillato dall’obiettivo della quinta vittoria consecutiva ? Neanche per sogno, l’aria che si respira di questi tempi al “Magra” è talmente idilliaca da non esserci spazio per le ossessioni, le cose vengono da sé…che sia un successo esterno come quello sul Bogliasco, o interno tipo quello sul Don Bosco Spezia, su una corazzata del calibro della Sammargheritese o sul “fanalino di coda” Valdivara 5 Terre.

E’ un periodo in cui a Santo Stefano tutto sembra riuscire facile, c’è persino spazio per manifestazioni quasi da libro cuore, come appunto in occasione dell’ultima vittoria a Beverino: quando verso la fine del primo tempo i santostefanesi hanno scortato a forza di applausi l’avversario Stefano Di Meo, difensore centrale del Valdivara ormai di una quarantina d’anni, mentre usciva infortunato; atto apprezzato da chiunque che ha persino commosso qualcuno.

Tornando al prosaico, domenica 27/2 si torna al “Luigi Camaiora” a ricevere il Real Fieschi, nell’intento di farsi largo in quella zona-playoff (nel Girone B del campionato di Promozione ligure) già agganciata. Mancano ancora Pietra in porta, Salamina dietro, Giannarelli in mezzo e Cantoni davanti. Soprattutto raccomandasi concentrazione.

Nella foto il direttore sportivo Lorenzo Conti