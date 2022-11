Calcio – Magrazzurri ospita Vallescrivia

Santo Stefano Magra – Quanto meno Francesco Bernieri, Sciuti, Sabatini e Cervia (il quale con ogni probabilità ha chiuso la stagione calcistica a causa di un trasferimento di lavoro…) mancheranno nel Magrazzurri che si appresta a ricevere un Vallescrivia finora niente male, domenica prossima 27/11, al “Luigi Camaiora” santostefanese; alle ore 15 per la 12.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B.

Per il resto si spera di poter contare anche su qualche altro acciaccato e/o leggermente febbricitante, comunque la tenuta morale in squadra non è male, lo ha dimostrato la stessa grinta con cui gli azzurri si sono aggrappati al pareggio in bianco contro il Little James a San Desiderio: fino a strapparlo.

Per la cronaca arbitra Vranicich di Genova.

Nella foto il portiere Neri