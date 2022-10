Calcio – Levanto su tutta la linea

Levanto – Nel Girone B del campionato di Promozione ligure il Levanto torna alla vittoria venendo a capo di un ostico San Desiderio al “Raso Scaramuccia” di Moltedi.

Rivieraschi in vantaggio già al 3’ allorché Rezzano trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano su cross di Callo. Pareggio genovese al 14’ con Marra Ferrari lanciato da Casella. Al 19’ Rezzano decide il match con un “pallonetto” a chiusura di un bel contropiede. Tutto in una ventina di minuti. Al 38’ infine parata di Rollandi su un penalty concesso per fallo di Daniello su Casella e battuto da quest’ultimo.

Se la cava intanto molto bene la medesima Juniores levantese che riceve e batte niente meno che 5-3 il Serra Riccò. Reti del Levanto di: Lagaxio, Colombo, Saudino, Martinez e Bagnasco. Biancocelesti secondi nel campionato di categoria “Elite” che alla 5.a giornata ha registrato questi risultati; Angelo Baiardo-Athletic Genova 0-2, Bogliasco-Molassana 1-0, Borgoratti-Tarros 3-1, Canaletto Sepor-Rivasamba 2-3, Lavagnese-Magra Azzurri 3-1, Sammargheritese-Don Bosco Spezia 1-1.

Consegue questa classifica…Lavagnese punti 13; Levanto, Rivasamba, Molassana Boero 12; Canaletto Sepor e Bogliasco 9; Sammargheritese 8; Athletic Genova 7; A. Baiardo 6; D. Bosco Spezia 4; Borgoratti e Tarros Sarzanese 3; Serra Riccò 2; Magrazzurri 1.

Tabellino.

LEVANTO – S. DESIDERIO 2 – 1

MARCATORI: Rezzano al 3’ su rig., Marra Ferrari al 14’, Rezzano al 19’.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Bertagna, Ambrosini (61’ Lorenzini), Zoppi, Catena, Callo (68’ Messina), Delvigo, Rezzano (76’ Toso), Daniello, Cappelletti (47’ Righetti).

SAN DESIDERIO: Lusardi (70’ Barreto), Cosimo, Occhipinti, Bosinco, Castagneto, Bravoco (46’ Staltari), Scano (64’ Iannelli), Repetto, Marra Ferrari, Casella, Dalessio (64’ Gnecco).

ARBITRO: Bresciani di Chiavari.

Nella foto il presidente levantese Dimitri Queirolo