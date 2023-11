Calcio – Lerici imbattuto a Romito

Lerici – Due volte in vantaggio e due volte rimontato, il Lerici finisce col doversi accontentare a Romito del pareggio, anche perché la partita ha rischiato di prendere per i rossoverdi una brutta piega quando sull’ 1-1 c’è scappato il rigore per il Romito Magra Auser al 7′ della ripresa (ma sul tiro dal dischetto di Alpinoli ci ha messo una pezza Toma…).

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone F della Seconda Categoria ligure, era la 6.a giornata: Mamas B-Nave 0-1, Riomaior-Mamas Giovani 2-3, Santerenzina B-Bolanese B 0-4, Spezia Calcio Popolare Spezia-San Lazzaro Lunense 1-3, Ceparana B-Monterosso 2-1. A riposo lo Speziasportale.

Questa la conseguente classifica; Mamas Giovani punti 14M S. Lazzaro Lunense e Romito M. Auser 11; Riomaior 10; Monterosso e Lerici 8; Spezia Calcio Popolare, Bolanese B, Ceparana B 6; Santerenzina B 4; Mamas B 3; Speziasportale 0.

Tabellino.

ROMITO MAGRA – LERICI 2 – 2

MARCATORI: 8′ Rolla, 43′ Naclerio N., 63′ Rolla su rig. e 75′ Garzia.

ROMITO MAGRA AUSER: Bertagna, Sorrentino, Albini; Garzia, Naclerio M., Alpinoli; Sibii (Barone), Restivo (Zolesi), Naclerio N.; Marselli e Bedini (Rossi).

LERICI: Toma, Natale, Giusti; Poggi, Gianardi (Gjoni), Cuva; Rolla, Maglione (Cozzani), Verdini; Bechere e Schiffini (Gega).

ARBITRO: Castellucci della Spezia.

Nella foto il momento del calcio di rigore parato da Toma