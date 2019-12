Calcio – In Promozione il Cadimare torna alla vittoria

La Spezia – Un pochino soffrendo (peraltro ha chiuso il match in dieci) di fronte a un Don Bosco Spezia che reagisce, eccome, al faticoso vantaggio firmato da Forieri: il Cadimare torna a vincere e rinforza così, approfittando di un paio di pareggi altrui, quella che dopo 14 turni è la sua quarta posizione in classifica; nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

Cronaca…

Al 1’ il primissimo brivido al “Denis Pieroni” è portato dai salesiani che impegnano severamente S. Sarti con Vicini.

Al 2’ immediato fior di risposta bianconero con Agrifogli che centra in pieno la traversa imbeccato da Giannini.

Al 5’ Sarti para ancora stavolta su una bordata di Maggiore.

Al 7’ Del Santo fa la barba al palo.

Al 9’ Nicolini sfiora la traversa su azione d’angolo.

Al 25’ bella parata di Fiorito su un calcio piazzato dello stesso Agrifogli.

Al 34’ Valletta lancia in contropiede Maggiore la cui conclusione è altra di poco.

Al 41’ è Fiorito a neutralizzare un vertiginoso scambio fra Nicolini e Maggiore.

Al 43’ ancora Fiorito devia in corner un’insidiosa conclusione di Giannini.

Ripresa…

Al 5’ Forieri decide la partita di testa su tiro dalla bandierina del medesimo Agrifogli.

Al 29’ espulso Moussavi.

Al 36’ a lato di un soffio un tentativo del subentrato Lunghi.

A tempo regolamentare scaduto “paratona” di Simone Sarti su un calcio franco di Ferdani.

Il tabellino.

CADIMARE – D. BOSCO SP 1 – 0

Marcatore: Forieri al 50’.

CADIMARE: Sarti S., Costa, Lapperier; Bertagna, Forieri, Moussavi; Del Santo, Sarti A. (73’ Lunghi), Giannini; Agrifogli (70’ Paparcone) e Cidale. All. Buccellato.

DON BOSCO LA SPEZIA: Fiorito, Raggi (65’ Rossi), Campigli (75’ Laghezza); Conti, Selimi, Ibba (70’ Bertocchi); Vicini, Nicolini, Maggiore (60’ Benmoumen); Ferdani e Valletta. All. Tornar.

ARBITRO: Raggi della Spezia.

Note: espulso Moussavi al 74’.

Nella foto Alessandro Sarti in azione