Serie A. Al “Picco” c’è il derby, importante per la lotta salvezza, tra Spezia e Sampdoria; Sampdoria che presenta in panchina il figlio prodigo Giampaolo, che torna in blucerchiato dopo le non esaltanti esperienze al Milan ed al Torino.

A “Marassi” arriva l’Udinese ad affrontare il Genoa, che presenta, come i cugini blucerchiati, un nuovo tecnico in panchina, il tedesco Alexander Blessin.

Ecco l’audio commento del Giornalista ex RAI e Mediaset Giancarlo Moscatelli (Cliccare qui sotto):