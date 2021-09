Calcio – Il sindaco spezzino Peracchini ospite dell’Fcd La Foce

Uno spettacolare 3-3 (anche se secondo risultato federale si sono imposti i salesiani per 2 tempi a uno) col Don Bosco Spezia al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina, in quello che all’atto pratico è il campionato di categoria Esordienti d’annata 2009, ha salutato l’avvio dell’attività ufficiale da parte dell’ Fcd La Foce 2013 che intanto s’avvia a sfiorare il centinaio di bambini tesserati…

Per la cronaca, per i biancazzurri tre reti di Andrea Cerretti, centrocampista dal tiro mortifero da fuori area. Nel frattempo, è stato un successo la festa di apertura della nuova stagione sportiva di questa società di solo “vivaio” al Fuori Campo di Rebocco, che ha registrato pure la visita del sindaco spezzino Pierluigi Peracchini; il quale per l’occasione pare abbia detto di non poter non essere un tifoso del Football Club Dilettantistico La Foce 2013: sarebbe in fondo la squadra del suo quartiere.

Nella foto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, durante la visita al Fcd La Foce e sulla sinistra il presidente biancazzurro Daniele Gagliardi