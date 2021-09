Slalom “Chiavari – Leivi”: iniziato il count-down

Poche ore al via della 10^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra”, in programma domenica prossima, 26 settembre, con l’organizzazione della Scuderia Sport Favale 07 e la fattiva collaborazione della locale Scuderia Auto Moto Retrò Leivi, che nel tardo pomeriggio del giorno precedente la manifestazione proporrà la gara di regolarità – aperta a tutte le vetture, anche non storiche – denominata “In sciû e in zû pë collinn-e”.

Il programma della 10^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra” prevede, domenica 26, alle ore 9:30 la manche di ricognizione del percorso, a cui farà seguito la disputa della prima delle tre salite di gara; dopo un’interruzione, tra le 12 e le 13 per permettere la libera circolazione ai residenti, dalle 13 si svolgeranno la seconda e la terza manche, seguite dalla premiazione finale prevista per le ore 17. Il tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico, domenica, dalle ore 8:30 alle 12 e dalle ore 13 alle 16:30. La gara si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Oltre cinquanta le adesioni pervenute agli organizzatori. Favorito d’obbligo il genovese Roberto Risso, al via con il suo prototipo L.R. 01, che riceverà la sfida del locale Gianluca Ticci (Fiat X1/9 2000 Silhouette), portacolori del sodalizio organizzatore e vincitore della scorsa edizione della gara, e del piemontese Daniele Patete, con una vettura analoga. Outsider di lusso Luca Rabino, con la monoposto Kart Cross.

Sono diciannove, infine, i piloti iscritti alla gara dalla Scuderia Sport Favale 07. Oltre al già citato Ticci saranno al via Ivan Pedrini (Fiat 127), Salvatore Russo Facciazza (Peugeot 106 Rallye), Marco Porcella (Peugeot 106 S16), Luigi Solari (Renault Clio Williams), Michele Solari (Renault Clio RS), Luca Tosi (Peugeot 106 Rallye), Federico Demartini (Peugeot 106 Rallye), Micael Capanna (Renault Clio RS), Claudio Majnero (Fiat Cinquecento), Sara Belmessieri (Autobianchi A112 Abarth), Christian Pedrini (Fiat X 1/9), Claudio Gazzano (Fiat X 1/9), Gianluca Accinelli (Citroen AX Sport), Paolo Bordo (Renault Clio RS), Gian Franco Vigo (Renault 5 Gt Turbo), Fabio Cipolla (Fiat 500 Abarth), Giuliano Bozzo (Fiat 500) e Massimo Burchiellaro (Peugeot 106).

Tutte le info sulla gara sul sito della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.