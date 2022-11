Calcio – Il Levanto ferma la “Samm”

Levanto – Forse non poteva pretendere di più, il Levanto, contro una Sammargheritese terza in classifica che non a caso a Moltedi ha preso quattro traverse 4 (con Alaia, Costa, Carbone e Moladori; questi ultimi due nella medesima azione) senza contare almeno un paio di “paratone” di Rollandi.

Per la cronaca al “Raso Scaramuccia” levantesi in vantaggio al 28’, su calcio di rigore, concesso per fallo di capitan Mortola su Righetti e trasformato da quest’ultimo. Pareggio ospite al 33’ con una “zampata” di Traverso quando il direttore di gara stava per decretare un altro penalty stavolta a favore degli arancioni.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era l’ 8.a giornata: Cadimare-Little James 1-0, Follo-Vallescrivia 0-3, Magrazzurri-Golfo Paradiso Pro Recco 0-2, Marassi-Tarros Sarzanese 2-1, Marolacquasanta-Bogliasco 4-2, Molassana Boero-Don Bosco Spezia 0-4 e San Desiderio-Caperanese 0-1.

Consegue questa classifica…Caperanese punti 20; Golfo Paradiso Pro Recco 19; Sammargheritese 17; Tarros Sarzanese e Don Boso Spezia 13; Bogliasco, Molassana Boero, Levanto e Vallescrivia 12; S, Desiderio 10; Magrazzurri e Little James 8; Follo e Marassi 7; Marolacquasanta 6; Cadimare 4.

Tabellino.

LEVANTO – SAMMARGHERITESE 1 – 1

MARCATORI: Righetti su rig. al 28’ e Traverso al 33’.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Bertagna; Ambrosini (65’ Catena), Defilippi, Daniello; Callo (85’ Messi), Tuvo, Righetti; Barilari e Toso (78’ Bagnasco).

SAMMARGHERITESE: Barre, Guarrella (58’ Fontana), Moladori; Battaglia, Mortola, Maucci (7’ Di Lisi); Alaia (58’ Ferrari), Carbone, Costa (58’ Delfino); Traverso e Amandolesi (85’ Marrale).

ARBITRO: Pettirossi di Genova.

Nella foto Dimitri Righetti