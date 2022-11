Calcio – Il D. Bosco riceve il Marassi

La Spezia – Don Bosco Spezia col “rebus” della difesa centrale, poiché sono indisponibili (e vi si aggiunge l’acciaccato centrocampista Campagni) sia Conti che Boggio, in attesa di quel Marassi che riceve domenica 20/11 al “Franco Cimma” di Pagliari, per l’ 11.a giornata del campionato di Promozione ligure: Girone B; calcio d’inizio alle ore 15.

<Squadra giovane e intraprendente – afferma degli avversari mister Clodio Bastianelli alla vigilia – che rende però molto più in casa che non in trasferta. Ma al di là di ciò, non mi stanco di ripetere che noi dobbiamo anzitutto contare sulle nostre forze e svilupparle, a prescindere dall’avversario. Prima di tutto noi dobbiamo essere noi…gli avversari sono secondari>.

L’allenatore sembra insomma credere eccome in questo Don Bosco, a cui però raccomanda di non accontentarsi mai, anche contro il Levanto nel turno precedente secondo lui i rossoneri si sono allungati troppo nella ripresa.

Nella foto coach Bastianelli in panchina, in piedi, in un recente incontro